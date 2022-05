IN BEELD: Vrouwen van Anderlecht vieren de bekertriomf: "Het is sowieso feest vanavond"

"KAMPIOENEN!", schreeuwt doelvrouw Justien Odeurs door de wandelgangen tijdens de interviews van haar ploeggenoten. De sfeer zit er goed in bij Anderlecht, die met de dubbel bevestigen in een seizoen met torenhoge verwachtingen.

"Het was ons doel om de dubbel te pakken, we deden het samen, dus ik ben trots op de ploeg", lacht Tessa Wullaert. "Het is sowieso feest vanavond en morgen vertrek ik op reis!"



Na de titel steekt paars-wit ook de beker op zak. Al is die daar nét iets te groot voor. "Het is een mooie beker, even groot als de vorige", reageert Jarne Teulings kwiek.

"De sfeer in het stadion was geweldig. Ik wil alle mensen bedanken die kwamen kijken, daar speel je voor. We hebben nu 10 dagen vrij, dan begint de voorbereiding op het EK en moeten we weer vol aan de bak. Ook daar moeten we durven dromen."

Maar eerst is er dus tijd voor een stevig feestje.