Wouter Vandenhaute: "Anderlecht wil de beste zijn, onze vrouwen geven het goede voorbeeld"

Marc Coucke en Wouter Vandenhaute waren naar Leuven afgezakt en dat werd geen reis voor niets. Vandenhaute kon na de wedstrijd de fles champagne van zes liter afgeven die hij mee had gebracht.

"We zijn super blij met de landstitel", zei Vandenhaute. "Het leek dit seizoen lange tijd dat OHL het zou halen, maar in de play-offs hebben we laten zien dat we niet wilden afgeven. Dat is de spirit van Anderlecht."

"Wij willen de beste zijn. Ook bij de mannen, maar het zijn de vrouwen die nu tonen hoe het moet. We hebben de laatste jaren veel geïnvesteerd in vrouwenvoetbal."

Tijdens dit seizoen verschenen nochtans berichten dat Anderlecht zou willen besparen op zijn vrouwenploeg, maar die berichten werden eerder al ontkend. Vandenhaute deed dat na de landstitel opnieuw.

"Iedereen weet dat we als club niet in de beste budgetaire situatie zitten. We moeten in het algemeen besparen. In die hele oefening keken we ook naar het vrouwenteam, maar uiteindelijk hebben we besloten dat de vrouwen buiten de besparingen vallen. We zullen de komende jaren blijven gaan voor vrouwenvoetbal."

"Het vrouwenvoetbal is vanavond de grote winnaar. Kijk naar de sfeer en het aantal supporters hier. Het is natuurlijk het leukste als je aan de winnende kant staat, maar ik wil het graag vergelijken met de bekerfinale bij de mannen. Daar verloren we, maar de winnaar was ook het voetbal."