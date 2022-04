Anderlecht schroeft budget vrouwenploeg niet terug: "Mogen niet achterop lopen"

Dat plan is nu van tafel, bevestigt CEO Peter Verbeke. "Ons beleidsplan houdt in dat we overal moeten besparen", zei hij in De Tribune. "Zeker in covid-tijden is dat de logica bij veel clubs."

Anderlecht pakte vier keer op rij de titel in het vrouwenvoetbal en staat ook dit seizoen 5 punten voor in Play-off I. Maar de besparingen bij paars-wit leken ook de vrouwenploeg te treffen.

Anderlecht wil nu zijn werking doortrekken naar de jeugd. "We hebben beslist om een volledig nieuwe filosofie te installeren", aldus Verbeke. "Net zoals bij de jongens gaan we in Neerpede inzetten op de rekrutering van jonge, talentvolle speelsters en de expertise bij de staf."



Verbeke beseft dat er wat ongerustheid was ontstaan bij de vrouwenploeg. "Ik hoop dat die nu wat minder is. Het is een feit dat we moeten blijven inzetten op damesvoetbal."



"Het is een economische sector die aan het opkomen is. Er zijn veel mooie voorbeelden uit Frankrijk, de Premier League en de VS. We mogen zeker niet achterop lopen, we moeten investeren."