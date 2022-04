Vrouwen van Anderlecht vieren vijfde landstitel in het hol van de leeuw

21:48 tweede helft, 21 uur 48. En het kan nog beter worden... Op 14 mei kan het nog beter worden voor Anderlecht. Dan speelt het nog de bekerfinale tegen Standard. . En het kan nog beter worden... Op 14 mei kan het nog beter worden voor Anderlecht. Dan speelt het nog de bekerfinale tegen Standard.

21:46 tweede helft, 21 uur 46. Anderlecht is KAMPIOEN. Applaus en een grote glimlach bij voorzitter Wouter Vandenhaute en eigenaar Marc Coucke in de tribune. Anderlecht pakt de titel op het veld van concurrent OHL. Een punt was voldoende vanavond, maar Anderlecht pakt er drie. . Anderlecht is KAMPIOEN Applaus en een grote glimlach bij voorzitter Wouter Vandenhaute en eigenaar Marc Coucke in de tribune. Anderlecht pakt de titel op het veld van concurrent OHL. Een punt was voldoende vanavond, maar Anderlecht pakt er drie.

21:44 tweede helft, 21 uur 44. Nog twee minuten extra tijd. Anderlcht is twee minuten verwijderd van de landstitel. Je ziet al de ontspanning op de gezichten van de speelsters van Anderlecht. . Nog twee minuten extra tijd Anderlcht is twee minuten verwijderd van de landstitel. Je ziet al de ontspanning op de gezichten van de speelsters van Anderlecht.

21:42 tweede helft, 21 uur 42. Toch nog een gevaarlijk moment van OHL. De voorzet is goed, Odeurs duwt weg, maar onvoldoende. Tison voorkomt een echte schietkans. . Toch nog een gevaarlijk moment van OHL. De voorzet is goed, Odeurs duwt weg, maar onvoldoende. Tison voorkomt een echte schietkans.

21:40 tweede helft, 21 uur 40. De match is wat dood gebloed. Anderlecht speelt het uit op ervaring en kwaliteit. Het probeert slim aan te vallen, zonder ruimte weg te geven. OHL lijkt moegestreden. . De match is wat dood gebloed. Anderlecht speelt het uit op ervaring en kwaliteit. Het probeert slim aan te vallen, zonder ruimte weg te geven. OHL lijkt moegestreden.

21:33 tweede helft, 21 uur 33. Luna Vanzeir wordt ook nog in de strijd geworpen. Detruyer heeft veel gegeven en mag gaan rusten. . Luna Vanzeir wordt ook nog in de strijd geworpen. Detruyer heeft veel gegeven en mag gaan rusten.

21:31 tweede helft, 21 uur 31. Tijd dringt. Nog 13 minuten reguliere speeltijd. De blikken beginnen steeds meer richting de klok af te dwalen, maar OHL geraakt momenteel nauwelijks over de middenlijn. Anderlecht heeft alles onder controle. . Tijd dringt Nog 13 minuten reguliere speeltijd. De blikken beginnen steeds meer richting de klok af te dwalen, maar OHL geraakt momenteel nauwelijks over de middenlijn. Anderlecht heeft alles onder controle.

21:24 tweede helft, 21 uur 24. Anderlecht herpakt zich een beetje. Wullaert lanceert een hoge bal richting tweede paal. Wijnants kopt tegen de buitenkant van het houtwerk. . Anderlecht herpakt zich een beetje. Wullaert lanceert een hoge bal richting tweede paal. Wijnants kopt tegen de buitenkant van het houtwerk.

21:24 tweede helft, 21 uur 24. Onzia heeft bij OHL haar plaats op het veld afgestaan aan Ampoorter. OHL heeft nog twee goals nodig, dus het moet zijn laatste troeven langzaam op tafel gooien. . Onzia heeft bij OHL haar plaats op het veld afgestaan aan Ampoorter. OHL heeft nog twee goals nodig, dus het moet zijn laatste troeven langzaam op tafel gooien.

21:20 tweede helft, 21 uur 20. Anderlecht ontsnapt aan de 1-1. Invalster Cranshoff is bijna meteen goed voor de 1-1. Ze duwt een vrije trap van Eurlings tegen de binnenkant van de paal waardoor doelvrouw Odeurs met haar voet reflexmatig nog kan van de lijn vegen. Wat een kans. . Anderlecht ontsnapt aan de 1-1 Invalster Cranshoff is bijna meteen goed voor de 1-1. Ze duwt een vrije trap van Eurlings tegen de binnenkant van de paal waardoor doelvrouw Odeurs met haar voet reflexmatig nog kan van de lijn vegen. Wat een kans.

21:19 tweede helft, 21 uur 19. Twee wissels bij OHL. De thuisploeg brengt Cranshoff en Wajnblum tussen de lijnen. . Twee wissels bij OHL De thuisploeg brengt Cranshoff en Wajnblum tussen de lijnen.

21:16 tweede helft, 21 uur 16. Geen penalty. De fans van Leuven roepen om een penalty, maar hun kreet valt in dovemansoren. Toloba deelt even een beuk uit aan Detruyer. . Geen penalty De fans van Leuven roepen om een penalty, maar hun kreet valt in dovemansoren. Toloba deelt even een beuk uit aan Detruyer.

21:15 tweede helft, 21 uur 15. Wissel bij Anderlecht . Aanvalster Gelders moet haar plaats afstaan na een uur spelen. Ouzraoui komt in haar plaats. . Wissel bij Anderlecht Aanvalster Gelders moet haar plaats afstaan na een uur spelen. Ouzraoui komt in haar plaats.

21:10 tweede helft, 21 uur 10. Het moet wat sneller, pittiger en creatiever bij OHL. Anderlecht kent na de pauze geen moeite met de voorzichtige aanvalspogingen van de thuisploeg. Anderlecht pakt het geduldig aan bij deze voorsprong. . Het moet wat sneller, pittiger en creatiever bij OHL. Anderlecht kent na de pauze geen moeite met de voorzichtige aanvalspogingen van de thuisploeg. Anderlecht pakt het geduldig aan bij deze voorsprong.

21:03 tweede helft, 21 uur 03. De eerste kans van de tweede helft is voor Wullaert. Ze trapt met rechts richting de verste paal. Doelvrouw Claes is kansloos, maar de bal vliegt rakelings naast. . De eerste kans van de tweede helft is voor Wullaert. Ze trapt met rechts richting de verste paal. Doelvrouw Claes is kansloos, maar de bal vliegt rakelings naast.

21:00 tweede helft, 21 uur . Begin tweede helft. Nog ruim 45 minuten en we weten of Anderlecht kampioen is of OHL nog kans maakt. De bal rolt opnieuw. . Begin tweede helft Nog ruim 45 minuten en we weten of Anderlecht kampioen is of OHL nog kans maakt. De bal rolt opnieuw.

20:45 rust, 20 uur 45. Rust. Anderlecht gaat rusten met een 0-1-voorsprong en kan dus de landstitel in de verte ruiken, maar heeft zijn schaapjes nog niet op het droge. OHL was nerveus in de eerste 25 minuten, maar kwam dan in zijn spel en liet zien nog niet uitgeteld te zijn. . Rust Anderlecht gaat rusten met een 0-1-voorsprong en kan dus de landstitel in de verte ruiken, maar heeft zijn schaapjes nog niet op het droge. OHL was nerveus in de eerste 25 minuten, maar kwam dan in zijn spel en liet zien nog niet uitgeteld te zijn.

20:38 eerste helft, 20 uur 38. Knap staaltje dribbelen van Detruyer. OHL verdient ondertussen wel een gelijkmaker. Detruyer gaat op wandelen door de defensie van Anderlecht. Vijf spelers schudt ze af. Uiteindelijk kan Janssen tot een schot komen, maar dat wordt geblokt. . Knap staaltje dribbelen van Detruyer OHL verdient ondertussen wel een gelijkmaker. Detruyer gaat op wandelen door de defensie van Anderlecht. Vijf spelers schudt ze af. Uiteindelijk kan Janssen tot een schot komen, maar dat wordt geblokt.

20:34 eerste helft, 20 uur 34. Jill Janssens grijpt zich naar het lange haar. Ze beseft dat ze beter had kunnen doen met een diepe bal van Mertens. Voorzetten naar de tweede paal levert niets op. . Jill Janssens grijpt zich naar het lange haar. Ze beseft dat ze beter had kunnen doen met een diepe bal van Mertens. Voorzetten naar de tweede paal levert niets op.