Wullaert: "Hopelijk kan vrouwenvoetbal zelfde inhaalbeweging maken als wielrennen"

Uitgerekend in het hol van de leeuw - op het veld van grote concurrent OHL - heeft Anderlecht zijn vijfde landstitel op rij gepakt. "Dat we uitgerekend hier mogen vieren, doet dubbel zoveel deugd", lachte Laura De Neve. "Het was niet zo gemakkelijk als de vorige vier keer, maar dan doet het des te meer deugd."

Ook Tessa Wullaert, de sterspeelster en topschutter van paars-wit, beaamt dat het "niet zo eenvoudig" was. "Het begin van het seizoen was moeilijk, maar we stonden er op de momenten dat we er moesten staan", zegt ze. "Tijdens de play-offs hebben we getoond dat we de beste ploeg waren."

Anderlecht telt 11 punten voorsprong op Leuven, dat nog twee wedstrijden te goed heeft. Voor de vijfde keer op rij was paars-wit dus te sterk in België. Maar in de Champions League is het een moeilijker verhaal: Anderlecht raakte niet voorbij de eerste voorronde.

"We moeten kaderen dat het vrouwenvoetbal in België nog altijd niet professioneel is", aldus Wullaert. "Het is al een grote stap dat we een ticket voor de Champions League beet hebben. We doen ons best en hopen nu wel een voorronde te overleven."