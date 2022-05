De vrouwen van Anderlecht zien dubbel: na de landstitel veroveren ze nu ook de beker

Tessa Wullaert (Anderlecht): "Het was ons doel om de dubbel te pakken, we deden het samen, dus ik ben trots op de ploeg. Het is sowieso feest vanavond en morgen vertrek ik op reis! Ik wilde sowieso met de dubbel op het vliegtuig stappen."

"We hadden verwacht dat Standard vol in de duels zou gaan. Ik denk dat wij een beetje last hadden van stress. Na het eerste doelpunt zie je dat we vertrouwen krijgen en dan maken we er drie."

"Toen ik in de spits ging staan, kwam ik wat meer in mijn spel. Op de flank kreeg ik minder de bal, waardoor ik wat gefrustreerd raakte. Gelukkig heb ik een goede ploeg achter me die me steunde en sterk verdedigde, dat deed heel veel."