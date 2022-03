5 weetjes over Sanremo-winnaar Matej Mohoric: de meester-daler/waaghals met een fanclub in Gent

Met Milaan-Sanremo heeft Matej Mohoric zaterdag voor het eerst een monument gewonnen. Voor het eerst in een carrière die 10 jaar geleden begon met een wereldtitel. 5 weetjes over de 27-jarige wielerkampioen uit Slovenië.

2-voudig wereldkampioen

Nog voor Primoz Roglic of Tadej Pogacar op de wielerbühne stonden, speelde Matej Mohoric al een hoofdrol. In 2012 kroont hij zich tot wereldkampioen bij de juniores. Net als in Sanremo is de jonge Mohoric iedereen te snel af in Valkenburg. Meteen na de Cauberg springt hij weg, om aan de klauwen van het peloton te ontsnappen. Caleb Ewan wint de sprint om het zilver. Topfavoriet Mathieu van der Poel wordt 9e, Tiesj Benoot 12e.

23 september 2012: Matej Mohoric (m) spreidt zijn armen op het WK voor junioren, Caleb Ewan (2e) klopt op zijn stuur.

Een jaar later verovert Mohoric ook de regenboogtrui bij de beloften, iets wat niemand hem had voorgedaan. In Firenze klautert hij beter dan Julian Alaphilippe, om zijn zege veilig te stellen in de afdaling.

Een salto in de Giro

U heeft het begrepen: Matej Mohoric houdt wel van een afdaling. Daarin schuwt hij het risico niet. Het levert hem zeges op, maar soms loopt het ook minder goed af. In de Ronde van Italië van 2021 gaat de Sloveen spectaculair onderuit. De waaghals schat een bocht verkeerd in en maakt vervolgens een spectaculaire salto. Mohoric maakt aanstalten om weer te vertrekken, maar stapt toch de ziekenwagen in. 's Avonds laat hij weten dat hij "oké is en niks gebroken heeft".

Trendsetter verboden supertuck

Matej Mohoric pakt graag uit met een nieuwigheid. Zaterdag liet hij met een snufje zijn zadel zakken voor de afdaling, 9 jaar geleden introduceerde de renner al de - inmiddels verboden - supertuck. Op het WK voor beloften zie je plots een jonge Sloveen die zich over zijn stuur legt, op zijn bovenbuis gaat liggen en ondertussen nog trapt ook. Mohoric krijgt veel imitators, met Chris Froome als bekendste. Vorig jaar besliste de Internationale Wielerunie (UCI) om de daaltechniek te verbieden. "Te gevaarlijk", klonk het.

Matej Mohoric introduceert zijn daaltechniek op het WK voor beloften.

Ritwinnaar in de Giro, de Tour én de Vuelta

De supertuck legt Matej Mohoric geen windeieren. Niet alleen bij de jeugd scoort hij ermee, ook in de grote rondes. In de Vuelta van 2017 is Mohoric een groep met Thomas De Gendt te slim af, een jaar later voert hij een bisnummer op in de Giro. Vorig jaar maakte hij de cirkel rond met 2 ritzeges in de Tour (zonder supertucks).

Gentse fanclub de Matej Matjes