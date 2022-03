Won Matej Mohoric Sanremo dankzij "dropper post"? Sven Nys spreekt van "fysiek en mentaal voordeel"

Matej Mohoric deed gisteren in Milaan-Sanremo nog maar eens zijn reputatie van meesterdaler alle eer aan. De Sloveen van Bahrain Victorious won de voorjaarsklassieker na een aanval in de afdaling van de Poggio, maar verraste nadien door te onthullen dat hij met een "dropper post" rondreed. Wij vroegen ervaringsdeskundige Sven Nys om een woordje uitleg.

De "dropper": mountainbikesnufje met 2 grote voordelen

Het was de onthulling van de dag: Matej Mohoric verklapte gisteren na de aankomst in Sanremo het geheime wapen dat hem een eerste zege in een Monument opleverde. De Sloveen reed rond met een zogenaamde "dropper post", een verstelbare zadelpen.

Het systeem komt overgewaaid uit de mountainbikesport en staat de renner toe om met een druk op de knop snel zijn zadelhoogte aan te passen. Wij legden ons oor te luister bij Sven Nys voor een woordje duiding over dat technische snufje.

"Zo'n dropper heeft twee functies", vertelt Nys. "In de mountainbikesport kunnen renners nadat ze hun zadel hadden laten zakken ver achter hun zadel gaan hangen om hun zwaartepunt te verplaatsen. Vervolgens kunnen ze ook vlot terug op hun zadel gaan zitten, zonder dat het in de weg zit."

"Zo kunnen ze veel meer risico's nemen en zijn ze veel flexibeler en wendbaarder op rotsen of steile afdalingen."

Een dropper kan tijdens een afdaling hetzelfde effect creëren als de verboden bovenbuistechniek. Sven Nys

"In de tweede plaats staat zo'n dropper ook toe om veel lager op de fiets te gaan zitten, wat aerodynamischer is in de afdalingen. Dat was de laatste jaren in het wegwielrennen ook al heel populair, met die beruchte bovenbuistechniek, die nu verboden is."



"Met die techniek probeerden ze de luchtweerstand te minimaliseren en daar daal je gewoon veel sneller mee. Als je nu met een dropper je zadel naar beneden kan brengen, dan kan je hetzelfde effect creëren." (Lees verder onder de link)

"Dit systeem zal zeker en vast algemeen gebruikt worden"

Die functies kunnen ook van grote waarde zijn voor een wegrenner. "Het is een aanpassing, omdat renners op een wegfiets hun zadel altijd erg hoog afstellen. Zo kunnen ze de kracht uit hun bovenbenen maximaliseren. Met de dropper kan je dus de voordelen van een hoog en een laag zadel combineren."

"Ik ben er zeker van dat dit systeem algemeen gebruikt zal worden. In een technische afdaling in pakweg de Tour kan het ook veel voordeel opleveren. Het is ook gewoon veilig, omdat de renner erdoor op zijn zadel kan blijven zitten en zijn gewicht minder naar voren zal brengen." "Of het toegestaan is? Ik denk niet dat er een regelgeving rond is en ik denk ook niet dat ze het zullen afschaffen. De zadelhoogte, dat is toch gewoon een persoonlijke keuze."

Met de dropper kan je de voordelen van een hoog en een laag zadel op de weg combineren. Sven Nys

"Dropper gaf Mohoric fysiek en psychologisch voordeel in Sanremo"

Mohoric introduceerde het gebruik van een dropper gisteren aan het grote publiek. Het gaf de meesterdaler nog meer zelfvertrouwen om zich als een steen naar beneden te werpen na de klim van de Poggio.

"Hij nam heel veel risico's en op bepaalde momenten was het kantje boord", zegt Nys. "Het was op de limiet. Maar als je vertrouwen hebt in zo'n systeem, dan kan het niet alleen fysiek maar ook psychologisch een voordeel zijn, dat de concurrentie niet heeft."

Kunnen we besluiten dat de dropper van Mohoric mee de wedstrijd bepaald heeft? "Het is altijd de sterkte van de renner die de doorslag geeft, maar bij topsport zit het in de details en dat heeft Mohoric in Sanremo laten zien."