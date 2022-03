"Probeer me niet te volgen": de waarschuwing van Matej Mohoric voor Tadej Pogacar

De topfavoriet was op de afspraak, maar een handvol aanvallen was niet voldoende om zich los te rukken van Wout van Aert en co.

Pogacar is zelf een uitstekende daler, maar de Sloveen had geen antwoord in petto op de portie lef en stuurmanskunsten die landgenoot Matej Mohoric na de Poggio op tafel toverde.

Pogacar: "Voor de wedstrijd waarschuwde Matej me al dat ik hem niet zou moeten proberen te volgen in de technische afdaling."

"Ik antwoordde dat ik me daar bewust van was, want ik weet dat hij een beetje gek is als er een afdaling volgt en ik had ook gezien dat hij een dropper had laten installeren."

"Toen hij me in de technische afdaling voorbijsnelde, zag ik dat hij veel risico's nam. Hij begon zelfs even te driften en ging ook nog even van het wegdek."

"Ik durfde hem niet te volgen", bekende Pogacar, die wel kon leven met de winnaar, een landgenoot nota bene. "Hij is gewoon de verdiende winnaar."