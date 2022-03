Vandegoor: "Pogacar hield een fractie in, genoeg om Mohoric de zege te gunnen"

Is Christophe Vandegoor verrast door de zege van Matej Mohoric?

"Neen. Matej Mohoric is gewoonweg een steengoede renner. Vorig jaar nog won hij 2 ritten in de Ronde van Frankrijk en wist hij zich te nestelen in het rijtje van toppers die ritten wonnen in de 3 grote rondes. Het is typisch een renner waarvan het peloton weet hoe goed hij is, maar bij het grote publiek zette hij nu een enorme stap vooruit."

"Al werd hij in de afdaling wel een klein beetje gediend door zijn landgenoot Tadej Pogacar. Die houdt daar de benen stil. Een fractie van een seconde is genoeg voor Mohoric om van te profiteren. Mohoric nam het cadeau in dank aan."

"Het is ook normaal. Pogacar geraakt zelf niet weg op de Poggio. Zijn eerste aanval was vlijmscherp, maar daarna was het toch getelefoneerd. Hij ziet op dat moment liever een andere Sloveen winnen dan iemand als Démare, Pedersen, Van Aert of Van der Poel. Mohoric heeft tenslotte al veel gedaan voor Pogacar in de nationale ploeg."

Moeten we dan teleurgesteld zijn dat het niet tot een keizerlijke sprint kwam tussen de favorieten?

"Neen. Het is de verdienste van Mohoric dat hij standhoudt. Ik zou de vraag eerder omdraaien. Hoe komt het dat het zo lang uitbleef bij hem? Het is pas

sinds de Tour van 2021 dat hij echt aan de oppervlakte komt. Hij werd wereldkampioen bij de beloften en de junioren. Vele gasten stoten

meteen door, maar hij niet."