Milaan-Sanremo: Van Aert en Pogacar toppen de sterrenparade, Van der Poel krijgt er meteen 2

3 sterren

Het zal geen verrassing zijn dat Wout van Aert en Tadej Pogacar met de 3 sterren gaan lopen. Allebei maakten ze in de voorbereidingskoersen grote indruk, Van Aert in Parijs-Nice en Pogacar in de Tirreno.

Van Aert weet hoe je de listige finale tot een goed einde kunt brengen, zo bewees hij al in 2020. Geen enkele renner van het huidige peloton kon Milaan-Sanremo al meer dan 1 keer winnen.

Tadej Pogacar werd in die editie van Van Aert 12e, zijn enige deelname in Sanremo tot nu toe. Aan zijn vorm hoeven we niet te twijfelen, maar hoe zal hij het straks aanpakken?