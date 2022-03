Mohoric verrast alle favorieten in Milaan-Sanremo, Van der Poel op podium

De Sloveense kampioen houdt vol! Mohoric wint na ritten in de Tour, Vuelta en Giro nu zijn eerste monument! Turgis eindigt 2e, Van der Poel is 3e bij zijn comeback.

Laporte neemt over in dienst van Van Aert. Ook Pogacar stuurt een gezant (Ulissi) naar voren. De boel staat op barsten.

Tonelli en Rivi spartelen nog even voor het favorietenpeloton uit. Chapeau, na meer dan 6 uur in de vlucht.

16:26

16 uur 26. In het wiel van 2 ploegmaten wordt Pogacar in een zetel richting de voet van de Poggio gepiloteerd. Over 2,5 kilometer is het moneytime op de Poggio. .