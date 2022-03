Technisch snufje hielp waaghals Matej Mohoric aan zege: "Had een dropper voor controle in afdaling"

Een verrassing voor velen, een doel voor Matej Mohoric.

De renner van Bahrain zat al even met de zege in Milaan-Sanremo in zijn hoofd. "Eigenlijk dacht ik hier al heel de winter aan", geeft Mohoric toe.

"Ik wist dat als ik een goede conditie kon opbouwen in de winter, ik mee kon met de allerbesten over de top van de Poggio. In de afdaling zou ik dan iets kunnen forceren."

En dat deed de Sloveen met verve.