"Hou in Milaan-Sanremo rekening met Philippe Gilbert, grootste mysterie is Tom Pidcock"

Oké, het is niet het Quick Step dat we gewoon zijn. Maar zo slecht is het dit seizoen toch ook allemaal niet.

Er moet me eerst en vooral iets van het hart. Ik heb het er moeilijk mee dat Quick Step-Alpha Vinyl de voorbije weken vrij hard is aangepakt door de pers. Na de Omloop en vorige week opnieuw na de Tirreno (met Remco).

Quick Step blijft ook niet gespaard van ziekte. In Parijs-Nice was het voor bijna alle teams één groot bloedbad. Sommige renners zeiden me: “Ik was er beter nooit van

start gegaan.” Maar dat kan je op voorhand niet weten.

Al moet ik wel toegeven dat de renners van bij het minste keelpijntje beslisten om de koers te verlaten. Vooral met het oog op het afsluitende moordenaarsweekend.

Als je goed bent, kan je in die laatste 2 etappes nog enkele procentjes beter worden. Als er een kleine ziekte sluimert door je lichaam, kan je jezelf dan weer helemaal kapotrijden in dat slotweekend. Dat is dodelijk voor je voorjaar.

Staar je dus niet te veel blind op alle opgevers. Sommigen zullen wel in orde

zijn tegen Sanremo en de Vlaamse klassiekers, anderen zijn een mysterie.

Lampaert, bijvoorbeeld, kreeg het aan de stok met zijn sinussen, maar zal tegen Gent-Wevelgem weer de oude zijn.

Pidcock is het grootste mysterie. Ineos had gecommuniceerd dat hij moest passen voor de Strade Bianche door een maagvirus. Maar dat was blijkbaar een fabeltje, er zou een voedselvergiftiging in het spel zijn geweest.

Een maagvirus kan heel je voorjaar naar de knoppen helpen als je daardoor enkele dagen te lang uit roulatie bent geweest. Een voedselvergiftiging heeft minder impact.