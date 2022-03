Balende Wout van Aert (8e): "Ik en Mathieu koersten om te winnen, anderen voor een podium"

"Teveel energie verspild aan de aanvallen van Pogacar"

Had Van Aert zelf nog willen aanvallen in de finale? "Dat zat er niet in. Pogacar begon op de Poggio vroeg aan te vallen, en telkens snoeihard."

In de achtervolging op de ontsnapte Sloveen probeerde Van Aert zelf nog de bakens te verzetten, maar hij kreeg weinig steun. "Ik koerste om te winnen, Mathieu (van der Poel) ook. Maar anderen beginnen snel te denken aan het podium. Dat is hun goed recht, maar ik ga liever strijdend ten onder."

"Er is toch wel teleurstelling", opende Van Aert na de wedstrijd. "Ik denk dat ik te veel energie verspeel met de aanvallen van Pogacar. In de afdaling toen Mohoric passeerde, wist ik snel dat het oppassen was. Als hij tien meter heeft, weet je dat het gevaarlijk is. Daarna volgde het spel van altijd."

"Ik wist dat Mohoric in de afdaling iets ging proberen"

Onderweg was de gele brigade van Van Aert omnipresent: Jumbo-Visma controleerde de hele dag de wedstrijd. "Het liep zoals we gepland hadden", zei Van Aert. "Toen Team UAE kwam helpen in de achtervolging wist ik dat ze koers hard wilden maken."



"Dat was ook in mijn voordeel, maar de aanvallen van Pogacar op de Poggio waren heel zwaar. Als je weet hoe het dan uitdraait, dan had ik beter wat verder gezeten. Maar je weet nooit of het wel een keer de juiste aanval is. Ik heb geen spijt, maar er is wel teleurstelling."

Met Mohoric wint niet de Sloveen die verwacht werd, maar de meester-daler van Bahrein was er in het verleden al vaker dichtbij geweest in Sanremo.



"Ik wist dat hij in de afdaling iets wou proberen. Ik ken hem een beetje via Primoz (Roglic), blijkbaar werkt hij al jaren voor deze wedstrijd. Toen hij ging, wou ik meeschuiven, maar ik zat wat gevangen met Mathieu en "Pogi"."



Ten slotte, neemt Van Aert de 300 zware kilometers mee in zijn voorbereiding op de twee monumenten die bovenaan de lijst staan: de Ronde en Roubaix? "Sommigen komen hier misschien om te trainen, maar ik kwam hier om te winnen", besloot hij.