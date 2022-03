Wout van Aert verwacht Mathieu van der Poel meteen voorin: "Was eerder verrast dat hij niet zou starten"

"Niet veel aanpassen aan Pogacar"

Zijn concurrenten vallen als vliegen, maar met Wout van Aert gaat het uitstekend in Italië. "Ik voel me voorlopig prima", zegt hij daags voor Milaan-Sanremo. "Het is wel bijzonder, al die afmeldingen. We spreken niet enkel meer over corona, denk ik. Het protocol binnen de ploeg is uitstekend, we blijven voorlopig gespaard. Al is er wel wat geluk mee gemoeid."

De winnaar van twee seizoenen geleden is morgen samen met Tadej Pogacar de grote favoriet voor de zege. Van Aert lijkt heel erg ontspannen. "Ik heb een goede week gehad in Frankrijk en ben goed hersteld. Het vertrouwen is er en alles is gelopen zoals ik het had gehoopt."

Is het voor Van Aert eigenlijk een voordeel dat Pogacar Milaan-Sanremo rijdt? "Hij is een ronderenner en wil een zware koers. Er zal misschien nog meer interesse zijn dan anders om een hoog tempo op te leggen of vroeg aan te vallen. Met zijn conditie kan hij zeker het koersverloop bepalen."

"We zijn op een bepaalde manier ook bondgenoten. Ook ik ben gebaat bij een harde koers. Veel aanpassen moeten we dus niet doen, maar het is wel een ander type renner die je in de gaten moet houden. Van een pure sprinter verwacht je geen aanval op de Poggio, van hem wel."

Misschien dropt de Tour-winnaar wel al een bommetje op de Cipressa? "Dat zou kunnen, maar het is moeilijk om daar iets te forceren. Vaak lijkt er op de Cipressa niet veel te gebeuren, maar die klim legt de koers soms in een beslissende plooi. Zonder de Cipressa zou de Poggio helemaal niet beslissend zijn, nu wel."