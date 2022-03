Ook ploegleider Jumbo-Visma geniet van Van Aert: "Hij kan alles"

Een volledig podium voor Jumbo-Visma en dat al voor de tweede keer in deze Parijs-Nice. Dan kan Frans Maassen niet anders dan tevreden zijn. "Wout was snel vertrokken, maar verloor wat tijd in de eerste metingen", vertelt de ploegleider. "Halverwege zagen we wel dat hij Rohan Dennis zou kloppen. En dan hoorde ik dat ook Primoz Roglic heel snel was."

Van Aert reed in zijn eerste vijf koersdagen steeds in de top drie. "Maar Wout is niet meer tevreden met een tweede of een derde plek", zegt Maassen.

"De eerste dag had hij natuurlijk ook kunnen winnen. Als het tot een sprint was gekomen, had hij ze er wel opgelegd. Hij heeft de zege weggegeven (aan ploegmaat Christophe Laporte, red.) en ik denk dat hij nog veel plezier aan Laporte zal beleven."

"Wout is zo'n goeie renner. Hij kan alles. Als je zo goed kan sprinten, je wint een tijdrit in Parijs-Nice en je kan ook nog eens klimmen als de besten... Hij is enorm sterk."