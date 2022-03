Renaat Schotte ziet oneteamshow in Parijs-Nice: "Beseft Jumbo-Visma wel wat het aan het doen is?"

De pronostiek van Renaat Schotte kwam uit. Wout van Aert vloog gisteren het snelste naar Montluçon in de tijdrit van Parijs-Nice. Ondanks zijn favorietenstatus was onze commentator toch opnieuw onder de indruk.

"Want Van Aert blijft toch een klassieke coureur die zulke prestaties neerzet", opent Schotte. "Hij verslaat de olympisch kampioen op een parcours dat Roglic op het lijf geschreven was. Da’s opnieuw een straf nummertje. Overigens het zoveelste al van een landgenoot dit seizoen. Het lijkt wel alsof we bezig zijn met een seventies-revival met Van Aert als vaandeldrager."

Want ondanks de aankondiging dat Van Aert het rustig zou aanpakken in aanloop naar de klassiekers prijkte hij gisteren voor de vijfde keer in evenveel koersdagen op het podium.

"Zijn uitslagenlijstje is ronduit indrukwekkend”, aldus Schotte. "Hoe lang kan hij deze reeks nog aanhouden? Vandaag is het in principe gedaan - al weet je met Van Aert natuurlijk nooit."