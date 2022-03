Wout van Aert imponeert in tijdrit Parijs-Nice, nieuwe 1-2-3 voor Jumbo-Visma

De tijdrit in Parijs-Nice in een notendop

Wout van Aert is de eindbaas bij opnieuw indrukwekkend Jumbo-Visma

"Ik ben gesjareld", liet Wout van Aert optekenen, toen bleek dat hij gisteren het groen had veroverd en dus niet in het snellere tijdritpak van zijn ploeg kon starten.

Toch leek hem dat niet al te veel te deren, want bij het tussenpunt was Wout van Aert sneller dan zijn ploegmaat Rohan Dennis, die op dat moment al zo lang op de hot seat zat dat de stof van de zetel bijna de vorm van zijn billen had aangenomen.

Ook Primoz Roglic was een bedreiging voor Dennis, maar zijn tussentijd was niet om euforisch van te worden. Met een ferme beklimming op de steile muur naar de finish ging de olympische kampioen tijdrijden toch onder de tijd van zijn Australische ploegmaat.

Maar baas boven baas en de eindbaas vandaag heette Van Aert. In zijn groene pakje weerde hij zich als een duivel in een wijwatervat in de laatste meters richting de finish: 2 seconden was hij uiteindelijk sneller dan Roglic. Goed voor zijn 2e zege van het jaar én zijn eerste leiderstrui van het jaar.