Wout van Aert: "Geel houden tot Primoz Roglic het van mij overneemt"

"Het had al veel te lang geduurd voor ik nog eens won", begint Wout van Aert zijn interview letterlijk met een knipoog.

"Het is de perfecte week tot nu toe voor mij, zeker ook voor de ploeg. We hebben getoond waarvoor we naar hier gekomen zijn. Vandaag hebben we elkaar ook gemotiveerd en dat is in weer een mooi podium geresulteerd."

Van de vroege toptijd van Rohan Dennis keken ze bij de ploeg wel op. "Onze trainer had als winnende tijd iets rond de 17 minuten voorspeld en Rohan kwam binnen in 16'26". Twee uur voor we moesten vertrekken, twijfelden we plots of we wel aan die tijd zouden geraken."

Belangrijk was om de tijdrit goed in te delen. "Het was moeilijk om het juiste ritme te vinden. Je had ook nog iets nodig voor op het einde. Ik heb in de dalende stukken wat gespaard om op de klimmende stukken voluit te kunnen gaan."