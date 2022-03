De steeds straffere cijfers van tijdritfenomeen Wout van Aert, "Mister 33%" tussen de allergrootsten

7 zeges op 21 tijdritten

Mister 33,33%. Wout van Aert won maar liefst 7 van de 21 tijdritten waar hij aan deelnam. Zijn eerste zege veroverde hij verrassend in de proloog van de Baloise Belgium Tour in 2016 door wereldkampioen Tony Martin te kloppen. Vervolgens duurde het drie jaar tot een volgende triomf. Dat was wel een klepper: tijdritwinst in de Dauphiné. Nadien was het kanon ook de snelste tegen de klok in de Tour, twee keer op het BK, een keertje in de Tirreno-Adriatico en nu dus in Parijs-Nice.

Al 5 jaar onafgebroken in top 10

Na een tijdrit verschijnt Wout van Aert steevast in het dagresultaat op televisie. Amper vijf keer eindigde de Belg niét in de top 10. De eerste keer bij zijn tijdritdebuut als 18-jarige snotneus in de Baloise Belgium Tour: de 83e plek - meteen zijn slechtste eindklassering ooit. Ook twee en vier jaar later eindigde Van Aert in dezelfde ronde eens 16e en 14e - met tussendoor een 32e plek in de ZLM Tour. Voorts was hij de voorbije 5 jaar steevast in de top 10 terug te vinden. Met één jammerlijke uitzondering: die dramatisch tijdrit in de Tour van 2019, waar Van Aert door een val de eindstreep niet haalde en een zware blessure opliep.

Van Aert tijdens een tijdrit in de Baloise Belgium Tour.

Slechts twee toppers met straffer winstpercentage

Hoe straf is die 33,3% nu? Wel, heel straf. Als we kijken naar alle renners die ooit een tijdrit in de WorldTour wonnen, doen slechts twee namen beter. Fabian Cancellara (38,1%) en Filippo Ganna (37,5%) kunnen namelijk uitpakken met een nog straffer winstgemiddelde.



Andere toppers als Tony Martin (31,7%), Primoz Roglic (30,2%) en Rohan Dennis (26,6%) scoren minder goed.

Renner Winstpercentage Winst / Tijdritten Fabian Cancellara 38,1% 59 op 155 Filippo Ganna 37,5% 18 op 48 Wout van Aert 33,3% 7 op 21 Tony Martin 31,7% 52 op 164 Primoz Roglic 30,2% 16 op 53 Rohan Dennis 26,6% 25 op 94 Adriano Malori 25,3% 20 op 79 Stefan Küng 23,7% 18 op 76 Tom Dumoulin 20,9% 19 op 91 Taylor Phinney 20,3% 12 op 59

Zijn nederlaag op het WK tijdrijden kostte Van Aert ook een beter winstpercentage dan Ganna.

Het vaakst geklopt door Yves Lampaert