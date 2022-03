Hét Wielermanager-dilemma: zet ik Mathieu van der Poel nu in mijn ploeg? Dit zeggen de experts

Sneller dan verwacht keert Mathieu van der Poel terug naar het peloton. De Nederlander staat zaterdag plots vol vertrouwen te blinken aan de start van Milaan-Sanremo. Ook voor de rest van het voorjaar stuurt hij positieve signalen uit. En dus stellen vele wielermanagers zich de vraag of ze hem moeten transfereren.



"We zitten op een cruciale fase in het spel", zegt Gilles van het wielercollectief de Lead-Out. Dat collectief heeft zich de voorbije maanden gespecialiseerd in de taktiek achter Wielermanager.

"We zeggen altijd om niet in paniek te slaan, maar nu is het moeilijk om rustig te blijven."

Die paniek heeft natuurlijk allemaal te maken met het aantreden van Mathieu van der Poel. Maar als je hem in je ploeg wil halen, betaal je een hoge prijs: 12,5 miljoen.

"Je keuze hangt natuurlijk af van wie je al in je team hebt staan, want je moet 2 transfers opofferen om hem binnen te halen. Dan spreek ik over 2 renners van 7 tot 8 miljoen of een hele dure zoals Julian Alaphilippe. Misschien is het wel hét moment om de Fransman eruit te zwieren. Die zou ik zonder nadenken opofferen."



"Zelf blijf ik er voorlopig af", zegt Gilles aarzelend. "Ik heb Colbrelli en Senechal, die ga ik niet meteen wegsmijten. Bij Senechal is er ook wat twijfel de voorbije weken, maar wie zegt dat die geen punten meer gaat pakken? En Colbrelli doet geen E3 en Gent-Wevelegem, maar wat als die top is voor de Ronde, Amstel en Roubaix?"