Het Mathieu-mysterie: hoe goed is Van der Poel straks bij zijn rentree?

Normaal is hij de man die zich nooit verstopt. Mathieu van der Poel koerst en communiceert al jaren met een open vizier.

De voorbije maanden was dat (noodgewongen) anders. Sinds de Nederlander een lange rustperiode inlaste om zijn rugblessure te laten herstellen, ontstond er een rookgordijn rond de renner.

Zijn de rugproblemen van de baan? In welke conditie verkeert Van der Poel? En geraakt hij tijdig fit voor de Vlaamse klassiekers?

Vragen die de Nederlander zelf niet kon beantwoorden - er waren geen interviews mogelijk. Papa Adrie kreeg een ongeschreven zwijgplicht opgelegd. Een gesprek met de trainer was plots evenmin mogelijk.

En zelfs toen Flanders Classics de deelname van Van der Poel aan Dwars door Vlaanderen en de Ronde aankondigde, wou de ploeg dat niet meteen bevestigen.

Voorzichtigheid boven alles bij Alpecin-Fenix, leek het. Waardoor het Mathieu-mysterie groeide naarmate het voorjaar dichterbij kwam.

Het kijkgaatje Strava

Gelukkig was er toch één kijkgaatje om Van der Poel te begluren.



De Nederlander was sinds eind januari plots weer actief op Strava, de populaire sportapp waar veel profrenners hun ritten delen. Afstanden, wattages, hartslagen… MVDP gooit alles out in the open.

Het Strava-account van MVDP.

Het leerde ons onder meer dat Van der Poel na een break van vijf weken op 29 januari hervatte met een virtueel tochtje van 19,5 kilometer aan toeristentempo.

In de anderhalve week die volgt, rijdt Van Der Poel nog meerdere ritjes onder de symbolische grens van honderd kilometer. Soms in het gezelschap van vaste trainingsmaat Niels Verdijck of streekgenoot Zdenek Stybar.

Fans (en concurrenten) houden het account van de Nederlander op dat moment al nauwlettend in de gaten. Ze merken dat de gemiddelde wattages en piekwaardes stelselmatig toenemen.

Vooral op stage in Pedreguer (Spanje) schakelt het fenomeen een versnelling hoger.

Van der Poel rijdt steeds verder, langer en sneller. Op 7 februari zit de Nederlander bijvoorbeeld meer dan zeven uur op de fiets, goed voor een rit van ruim tweehonderd kilometer en heel wat klimwerk. Al is er tussendoor ook tijd voor een koffie met trainingsgezellen Tim Declercq, Jens Debusschere, Victor Campenaerts en Emiel Vermeulen.

Geregeld test Van der Poel trouwens stevig de benen, bewijzen de vele vermogenspieken en records op Strava. Dankzij vriendin Roxanne Bertels - mee als "creative director" naar Spanje - zien we ook eens een beeldje van een glimlachende Van der Poel op de fiets.

In totaal zou de renner 3.507 kilometer registreren, waarvan 61.200 hoogtemeters. De motor goed gesmeerd voor zijn grote wederoptreden in de Italiaanse rittenkoers Coppi e Bartali - tot gisteren Sanremo plots uit de lucht kwam vallen. Tussendoor kondigde de ploeg aan dat Van Der Poel aan de start zal staan van Dwars door Vlaanderen en de Ronde. Ready to Rumble.

Starten om te winnen

Dat vermoeden we toch. Want de Strava-cijfertjes vertellen natuurlijk maar één kant van het verhaal. Want hoe voelt Van der Poel zich fysiek en mentaal? Door de radiostilte bij hem en zijn entourage is dat aspect moeilijker te peilen. "Af en toe heeft hij nog een reactie", vertelde papa Adrie in Extra Time Koers over zijn lichamelijke paraatheid. "Maar het is niet zoals de afgelopen jaren. Dat was niet meer leuk af en toe." En dan zijn er ook nog de “bevoorrechte getuigen” die de voorbije weken regelmatig met Van der Poel op pad waren. Ook Wout van Elzakker, renner bij de opleidingsploeg van Bahrain, vertoefde een tiental dagen in het spoor van zijn landgenoot en vriend onder de Spaanse zon.

Mathieu weet echt wel waar hij mee bezig is om op zijn beste niveau terug te keren. Wout van Elzakker

"Mathieu maakte daar een goeie indruk op me", getuigt Van Elzakker. "Op bepaalde klimmetjes testte hij al eens flink de benen - ik denk dat de Strava-waardes voor zich spreken." "Het was trouwens altijd Mathieu die de trainingsrondjes uittekende. Meestal met flink wat hoogtemeters om bepaalde prikkels te krijgen." Tijdens de periode samen viel Van Elzakker vooral op hoe gefocust Van der Poel werkt richting zijn grote wederoptreden. "Hij weet echt wel waar hij mee bezig is om op zijn beste niveau terug te keren. De vragen die de buitenwereld heeft rond zijn paraatheid brengen hem allerminst uit evenwicht." "Of Mathieu wel de andere koersen volgde? (lacht) Op de dag van de Omloop zei hij dat-ie het niet hoefde te zien, maar volgens mij is de livestream toch even aan geweest. Voor de rest was hij helemaal op zichzelf geconcentreerd."