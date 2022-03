Mathieu van der Poel bevestigt comeback in Sanremo: "Niveau is nu beter dan op WK"

"Het belangrijkste is dat ik gerust heb. Ik heb een maand op de zetel gelegen. Dat was niet leuk voor mijn familie en mijn vriendin, denk ik. Maar ik heb nu wel de tijd gehad om te herstellen en om klaar te raken voor de aankomende klassiekers."

"Dit waren geen fijne maanden", vertelt hij. "Het begon al in de Tour en ik haalde mijn niveau niet meer. Er was die rugblessure, maar ik heb ook een kleine ingreep gehad aan mijn knie. Dat evolueert nu ook gunstig."

Het nieuws van de deelname van Mathieu van der Poel raakte gisterenavond al bekend, maar vanmiddag kwam zijn ploeg pas met de officiële bevestiging. In een video geeft Van der Poel uitleg over zijn revalidatie na de rugblessure.

Ik heb er vertrouwen in dat er nog iets mogelijk is dit seizoen. Ik denk dat ik een klassieker kan winnen.

Na de lange rustperiode ging de conditieopbouw niet meteen soepel. "Die eerste twee weken had ik nooit gedacht dat ik de klassiekers nog zou halen. Maar daarna ging het beter."

De video werd duidelijk opgenomen nog voor de beslissing over Milaan-Sanremo genomen was want Van der Poel vertelt dat hij zichzelf in de Wielerweek Coppi e Bartali wilde testen. "Ik ga niet om gewoon de finish te halen. Ik voel me klaar en hoop mee te doen voor een dagzege", zei hij over die race.

Zijn team schreef onder de video nog dat Van der Poel uiteindelijk toch start in Milaan-Sanremo door enkele afzeggingen binnen de ploeg. Maar dat het voor hem toch eerder een training wordt nu zaterdag.

"Het is nog niet allemaal perfect, maar het gaat goed. Ik voel me nu beter dan voor het WK in Leuven en voor Parijs-Roubaix. En daar liep het toch ook niet slecht. Ik heb er vertrouwen in dat er nog iets mogelijk is dit seizoen."

"Ik denk dat ik een van die klassiekers kan winnen, anders zou ik niet starten."