José De Cauwer geeft Mathieu van der Poel ster voor Milaan-Sanremo: "Hij zal supergretig zijn"

"Van der Poel zal supergretig zijn. De 1e koers na een blessure is vaak beter dan de 2e of de 3e koers."

"In principe kan het niet dat Mathieu meedoet om te winnen. We mogen daar ook niet van uitgaan. Maar zeggen dat Van der Poel helemaal geen rol van betekenis zal spelen en na 200 kilometer zal afstappen, zou ik ook niet doen."

Rijdt Van der Poel Milaan-Sanremo om te winnen of gebruikt hij de Italiaanse klassieker als een voorbereidingskoers?

"Ik was mijn Sporza-sterren aan het toekennen, toen ik het nieuws vernam over Mathieu van der Poel. De laatste naam uit mijn sterren heb ik dan maar verwijderd om Mathieu erbij te nemen met 1 ster", vertelt De Cauwer.

"Een paar dagen ferme ziekte kan leiden tot een heel wat mindere prestatie in Milaan-Sanremo. Een fitte Jasper Philipsen mogen we daar ook niet verwachten."

"Ik heb ergens vernomen dat Jasper (Philipsen) flink ziek is geweest tijdens Parijs-Nice waardoor hij is afgestapt."

Jasper Philipsen was normaal gezien kopman nummer 1 voor Milaan-Sanremo binnen Alpecin-Fenix. Wat verandert de deelname van Van der Poel voor onze landgenoot?

"Als ze nu al bang zijn voor Mathieu, hebben ze een probleem"

Is Van der Poels onverwachte deelname aan Milaan-Sanremo positief of negatief nieuws voor Van Aert en Pogacar? "Het zijn toppers, zij doen niet in hun broek door Mathieu van der Poel."

"Van Aert en Pogacar zullen ergens zelfs blij zijn dat Van der Poel erbij is. Ze weten dat het zijn eerste koers is en dat ze niet rijden tegen de Van der Poel in topvorm."

"Als ze na een afwezigheid van 3 maanden nu al bang zijn voor Van der Poel, dan hebben ze een probleem voor de komende maanden."