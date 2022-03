Fabio Jakobsen voor 1e Milaan-Sanremo: "Met deze vorm zou ik over Poggio moeten raken"

Aan goesting alleszins geen gebrek bij Fabio Jakobsen daags voor de start. "Het is een monument natuurlijk. Zo zijn er maar 5 en als sprinter is dit natuurlijk het monument waar ik het meeste kans maak. Elke renner wil dit soort koers eens winnen."

Jakobsen hoopt natuurlijk dat het morgen uitdraait op een sprint. "Er is altijd een sprint in Milaan-Sanremo. De vraag is alleen, is het voor plek 1 of voor een plaats in de top 10. De voorbije jaren zie je dat de zeges een beetje fiftyfifty voor sprinters en voor andere mannen waren. Het wordt dus zeker niet elk jaar een massasprint, maar als het er wel een wordt en je zit in thuis in de zetel, dan kan je zeker niet winnen."

De grote vraag bij Jakobsen is natuurlijk: raakt hij over de bergjes? "Op de Tri Capi weet je al of je zal kunnen meedoen voor de zege of niet. Maar normaal zal ik daar wel over komen. De Cipressa dat is een inspanning van 10 minuten en daar zal er al hard gereden worden. Op een goede dag en met goede benen kan ik daar wel bij de groep blijven, denk ik."

En de Poggio? "Na de Cipressa is het positioneren richting daar. En aan de voet is het kijken wat je nog kan duwen. Het is nog 5 minuten "full gas" dan. Met deze benen en met wat ik nu duw, zou het moeten lukken. Al is het na 270 kilometer natuurlijk een ander vehaal. Je weet het dus pas aan de voet."

"Maar mijn vorm en mijn niveau zijn beter dan ooit. Als het morgen niet lukt, dan had het eerder in mijn carrière zeker ook niet gelukt."