Patrick Lefevere trekt met noodploeg naar Sanremo: "Laat nu de rest maar eens offensief koersen"

“Onze ploeg is zo gehavend… Julian was nochtans behoorlijk uit zijn val in de Strade gekomen, maar werd vervolgens ziek en kreeg er nu ook nog een keelontsteking bij.”

Door de weggevallen pionnen zijn bijna alle ogen nu gericht op Fabio Jakobsen, die straks debuteert in La Primavera en in bloedvorm verkeert.

“Het wordt een kennismaking voor hem”, aldus Lefevere. “Fabio moet zoveel mogelijk proberen aan te klampen - we zien wel of hij over de Poggio geraakt. En anders hebben we nog 6 andere jongens.”

Bovendien ziet de manager ook een voordeel. “Laat nu de anderen maar eens offensief koersen - wij doen dat al genoeg. We geven ons sowieso niet op voorhand gewonnen. En mocht het toch “geen vette” worden: ons seizoen eindigt niet in Sanremo, hé.”