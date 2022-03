Christophe Vandegoor vanuit Italië: "Uitvallen van Caleb Ewan zal de tactieken toch wat veranderen"

"Van der Poel gaat goed zijn"

Mathieu van der Poel werd in laatste instantie toegevoegd aan de deelnemerslijst van Milaan-Sanremo. Hoe goed verwacht Christophe Vandegoor dat de Nederlander al is? "Hij gaat goed zijn, want anders komt hij niet. Hij komt niet naar hier om 300 kilometer te trainen voor de andere klassiekers", is het duidelijke antwoord van onze radiocommentator.

"Van der Poel is een fenomeen. Hij heeft al koersen opengebroken vanop 60 of 80 kilometer van het eind, zoals in Kuurne of in de zware regenetappe in Tirreno-Adriatico. Dat gaat hij in zo'n specifieke koers als Milaan-Sanremo natuurlijk niet doen."

"Maar Alpecin–Fenix zal geleerd hebben van hun fouten. Hij zat vorig jaar rotslecht gepositioneerd aan de voet van de Poggio. Er is een grote taak weggelegd voor zijn ploegmaats om hem daar beter te positioneren, dan moet hij geen extra inspanningen doen. Vorig jaar zat hij veel te ver en moest hij veel energie verbruiken. In een koers waar ze het laatste half uur doorvlammen, betaal je dat cash."

"Door de vele afzeggingen is het hoe dan ook een vreemde editie. Eerlijk: ik heb dit in 25 jaar nooit meegemaakt. Mijn huisdokter zei dat ze bij volwassen plots kinderziektes zien opduiken die ze in twee jaar niet gezien hebben. Heel opvallend. Maar jongens als Jasper Stuyven en Oliver Naesen gaan zich geen zorgen maken. Liever nu ziek zijn dan over tien dagen."