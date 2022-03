Verkouden topfavoriet Tadej Pogacar kan op zijn 23e al zijn 3e Monument winnen: "Aanval op Cipressa? Ik weet het niet"

Tadej Pogacar zette vorige week Tirreno-Adriatico op indrukwekkende wijze naar zijn hand. Zijn voorbereiding op Milaan-Sanremo werd daarna wat verstoord door een verkoudheid. "Ik heb nog steeds een beetje een verstopte neus, maar ik voel me klaar om te koersen", zei de tweevoudige Tour-winnaar één dag voor La Primavera.

In 2020 werd Pogacar, die donderdag pas een eerste keer op de fiets kroop door de verkoudheid, 12e in Milaan-Sanremo. "Ik heb toen veel geleerd, zeker over het einde van de koers. Het is zaak om zo fris mogelijk in de finale te komen."

"Een aanval op de Cipressa? Ik weet het niet, dat hangt af van het koersverloop", laat Pogacar niet in zijn kaarten kijken. "Ik houd zelfs rekening met een sprint, ook daarin zal ik het dan zo goed mogelijk proberen te doen."

Vandaag boekte Pascal Ackermann al de 19e zege van het seizoen voor UAE, morgen nummer 20? "Het team is alleszins heel veel verbeterd dit seizoen, we zijn op dit moment echt top. Zelf winnen zou buitengewoon zijn, maar ik zou even blij zijn mocht één van mijn ploegmaats winnen."

"Milaan-Sanremo is hoe dan ook een spannende uitdaging. De finishlijn ligt niet ver van mij thuis in Monte Carlo, dus ik ken het parcours ook vrij goed. Toch is het één van de moeilijkste races om te winnen."