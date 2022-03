Mathieu van der Poel: "Meespelen voor de zege? Natuurlijk speelt dat in mijn hoofd"

"Het is voor mij ook onverwacht om hier mee te koersen. Toen de ploeg me eergisteren vroeg om Milaan-Sanremo te rijden, wou ik in eerste instantie niet starten. Ze hebben me moeten overtuigen."

Mathieu van der Poel is wel blij om er vandaag bij te zijn. "Het is mooi weer en we hebben de hele dag rugwind. Ik ben blij dat ik hier ben."

"Milaan-Sanremo is een van de gemakkelijkste klassiekers om mee te rijden, maar een van de moeilijkste om te winnen. De beste renner wint hier niet altijd."