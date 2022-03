Gemengde gevoelens bij terugkerende Mathieu van der Poel (3e): "Een gemiste kans"

Hij werd maar last-minute aan de startlijst toegevoegd, maar Mathieu van der Poel bewees - zoals zo vaak - dat hij meteen op de afspraak kan zijn. De Nederlander snelde op de Via Roma in Sanremo naar een derde plaats en bleef na de race achter met gemengde gevoelens. "Ik ben tevreden, ook over mijn rug, maar het is toch een gemiste kans."

"Jammer dat we niet konden sprinten voor de zege"

Het leek alsof hij nooit was weggeweest. Van der Poel zat heel de dag alert vooraan en reed ook in de voorste gelederen de Poggio over. Nadat hij samen met Wout van Aert de ontsnapte Mohoric nog probeerde terug te halen, sprintte Van der Poel nog naar plek 3. "Het is jammer dat we niet konden sprinten voor de zege, want ik win de sprint van de favorieten voor de derde plaats", vertelde hij in het flashinterview na de wedstrijd. "Maar Sanremo is al vaak zo geëindigd, het is en blijft een heel lastige koers om te winnen." "Of ik terugkom om te winnen? Wel ja, ook ik word steeds ouder. Dit is toch een gemiste kans", kon hij zijn ontgoocheling niet wegsteken. Wat later leek voor onze camera de teleurstelling toch al wat bezonken. "Het was zeker niet slecht", vertelde hij. "Ik ben wel tevreden. Het is jammer dat er gegokt werd onder de favorieten, maar dat gebeurt hier wel vaker."

"Ik ben na vandaag nog het meest tevreden over mijn rug"

"Alles verliep goed onderweg. Op de Cipressa werd ik uitstekend afgezet door de ploeg, dat was ook nodig, want er werd enorm hard gereden. We bleven maar met een man of dertig over."

"Ik heb op niemand mijn koers afgestemd. Op de Poggio stond er redelijk harde tegenwind, ik had snel door dat het onmogelijk was om daar het verschil te maken. We kwamen er met een grote groep boven, voor mij had het geen nut om daar iets te forceren."

Uiteindelijk was het Matej Mohoric die op het juiste moment er vanonder muisde. "De aanval van Mohoric verraste me enigszins wel, want het was maar een halve aanval. In eerste instantie was Pogacar nog mee, maar Mohoric reed meter per meter verder weg."

Of ik had kunnen winnen? "Had", daar zijn we niet veel mee. Mathieu van der Poel