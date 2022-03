Coup de théâtre: Mathieu van der Poel gaat van start in Milaan-Sanremo

De veldritwinter van Mathieu van der Poel (27) zat er al op nog voor zijn hoofdstuk in het veld goed en wel begonnen was.

Van der Poel moest zijn chronische rugblessure laten helen en moest van zijn team het herstelproces respecteren.

De Nederlander laste een uitgebreide rustpauze in en timmerde de voorbije weken in Spanje aan zijn conditie.

Zijn terugkeer hing in de lucht, al wilde zijn ploeg Alpecin-Fenix zijn deelname aan Coppi e Bartali (22-26 maart), Dwars door Vlaanderen (30 maart) en Ronde van Vlaanderen (3 april) niet officieel bevestigen.

Maar nu is er een nieuwe plottwist: het regent afzeggingen van smaakmakers voor Milaan-Sanremo, maar met Mathieu van der Poel wordt er nu een onverwachte protagonist toegevoegd. Zo vernam Sporza vanuit meerdere hoeken. Al wil zijn team dat nieuws niet bevestigen.

Is hij niet meer tegen te houden en kan hij een koers van bijna 300 kilometer gebruiken als opstapje naar volgende doelen? Of ruikt Van der Poel in dit afgeroomde deelnemersveld zijn kans?