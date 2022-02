Rijdt Mathieu van der Poel dit jaar klassiekers? "Hij traint, maar nog niet met het oog op terugkeer"

Vanaf wanneer zullen we Mathieu van der Poel aan het werk zien in de klassiekers? Dat is voorlopig nog een van de grote mysteries van het voorjaar. "Ik heb me laten vertellen dat hij er misschien bij zal zijn in de Amstel Gold Race en Parijs-Roubaix", vertelde José De Cauwer afgelopen weekend.

"Er wordt stilaan getraind, maar dat is nog niet echt met het oog op een terugkeer", reageert ploegleider Philip Roodhooft.



Van der Poel onderging anderhalve maand geleden een operatie aan zijn knie en vertoeft al 2 weken in Denia, in Spanje.



"Het feit dat Mathieu weer degelijk kan trainen is een eerste stap in de goede richting", vervolgt Roodhooft.



"Het zou erg zijn als er na die hele rustperiode geen beterschap zou zijn. Dan hadden we nu echt een probleem gehad."