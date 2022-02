Mathieu van der Poel werkt op Spaanse heuvels rustig voort aan comeback

Zien we Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) dit voorjaar aan het werk in de klassiekers? Dat is de grote vraag.



De Nederlander onderging een maand geleden een operatie aan zijn knie. 2 weken geleden fietste hij al op de rollen.

Van der Poel is nu rustig kilometers aan het verzamelen in Spanje, waar hij gisteren een fietstocht maakte van 98 kilometer. Vandaag stak Van der Poel wat extra uitdaging in zijn ritje met de beklimming van de Coll de Rates, een populaire trainingsklim in Calpe en omstreken.

Op een comeback staat nog geen datum. Zodra Van der Poel pijnloos fietst, kan er vooruit gekeken worden.