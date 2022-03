Klaas-Jan Huntelaar gaat bij Ajax deel van Overmars' takenpakket overnemen

Na het vertrek van directeur voetbalzaken Marc Overmars nam technisch manager Gerry Hamstra de meeste taken van Overmars over, in samenwerking met coach Erik ten Hag. Het duo krijgt nu de hulp van Klaas-Jan Huntelaar (38), die van Ajax de tijd krijgt om zich verder te ontwikkelen in zijn nieuwe job.



"Wij waren op de hoogte van zijn interesses en zijn ambitie om op termijn technisch directeur bij een profclub te worden", zegt algemeen directeur Erwin van der Sar.



"Ajax staat voor talentontwikkeling en daar past deze nieuwe rol van Klaas-Jan in. We stellen in overleg met hem een ontwikkelingsprogramma samen, waarin hij onder meer zijn licht gaat opsteken bij de internationale scouting onder leiding van Henk Veldmate en een rol krijgt bij het technisch overleg over de samenstelling van de selecties van Ajax 1 en Jong Ajax."



"Het zijn dus allemaal taken met de focus op betaald voetbal. Het mooie aan Klaas-Jan is dat hij veel verstand heeft van het internationale topvoetbal, goed over dingen nadenkt en dat hij een duidelijke eigen mening heeft. Ik ben ervan overtuigd dat hij die, ook al is hij nieuw in deze rol, meteen zal geven."