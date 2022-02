Ajax hoorde al voor contractverlenging van grensoverschrijdend gedrag Overmars

Ajax Amsterdam heeft er een uiterst woelige week opzitten. De Nederlandse topclub nam een week geleden afscheid van directeur voetbalzaken Marc Overmars na verschillende klachten rond grensoverschrijdend gedrag.

"Ongeveer anderhalve week voor het vertrek van Marc (Overmars) hoorden we de eerste geluiden", vertelde Van der Sar kort voor de wedstrijd tegen Twente. "We besloten toen een externe partij in te schakelen om de meldingen te onderzoeken."

Op 25 januari verzond Van der Sar een interne mail waarbij collega's aangemoedigd werden om het wangedrag te melden. Op 28 januari volgde wel nog een herbenoeming van Overmars als directeur voetbalzaken.

"Het is niet aan mij, maar aan de Raad van Commissarissen om zo'n benoeming uit te stellen", verdedigde Van der Sar zich. "Er waren toen enkel geruchten en er was nog geen bevestiging uit onderzoek."

"Later hebben we een onafhankelijk bureau ingeschakeld. We wilden 100 procent zeker weten of er een kern van waarheid in de geruchten zat, er moest ook de mogelijkheid zijn tot hoor-en wederhoor", aldus Van der Sar.