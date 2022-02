Edwin van der Sar zegt dat hij niets wist van grensoverschrijdend gedrag van Marc Overmars

Het vertrek van Marc Overmars, de directeur voetbalzaken, is ingeslagen als een bom in Nederland.

In het communiqué van zondagavond reageerde ook Edwin van der Sar, de CEO van Ajax en boezemvriend van de voormalige topvoetballer.

"De situatie is voor iedereen afschuwelijk. Ik voel me vanuit mijn rol ook verantwoordelijk om de collega's te helpen. Een veilig werkklimaat is heel belangrijk, voor iedereen bij Ajax. We gaan daar de komende tijd nog meer aandacht aan besteden", zei Van der Sar in het persbericht.

De Nederlandse media willen Van der Sar graag aan de tand voelen, maar hij wimpelde alle aanvragen af.

De algemeen directeur wil bij persagentschap ANP wel kwijt dat hij niet op de hoogte was van het seksueel grensoverschrijdende gedrag van Overmars.