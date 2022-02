Ajax-coach Ten Hag over zaak-Overmars: "Ik was verbijsterd, dit is rampzalig"

Enkele dagen geleden ontplofte er een bom bij Ajax. Marc Overmars, de succesvolle sportieve baas van de Nederlandse topclub, verliet de club na meerdere meldingen tegen zijn persoon over grensoverschrijdend gedrag tegenover vrouwelijke collega's.

Ajax-coach Ten Hag, die jarenlang vruchtbaar samenwerkte met Overmars, sprak woensdagavond voor het eerst over de ophefmakende zaak. "We hebben ongelooflijk slechte dagen gehad, dat is duidelijk."

"Ik was totaal verbijsterd. Dit is rampzalig. Met name voor de gedupeerden, de vrouwen. Het leed dat hen is aangedaan, daar heb ik het moeilijk mee', vertelde Ten Hag.

"Iedereen verwerkt dat op zijn eigen manier. Ik trek me dan wat terug en ben wat stiller dan normaal. Als trainer moet je natuurlijk energie uitstralen, maar de laatste dagen was dat moeilijk."