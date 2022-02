Bom bij Ajax: directeur Marc Overmars vertrekt onmiddellijk na grensoverschrijdende berichten

"Hij heeft die beslissing genomen na gesprekken de afgelopen dagen met het bestuur en CEO Edwin van der Sar", schrijft Ajax. "Een reeks ongepaste berichten aan vrouwelijke collega's over een langere periode ligt aan de basis van deze beslissing."

Officieel klinkt het in een bericht van de club dat Overmars zelf besloten heeft om op te stappen.

Alle optimisme is echter weggeblazen door het bericht van Ajax dat de club afstand neemt van Marc Overmars.

Sportief was het een perfect weekend voor Ajax. Zelf won het zondag makkelijk met 3-0 van Heracles en grote concurrent PSV verloor op zaterdag. Ajax heeft daardoor 5 punten voorsprong in de stand.

Ook Overmars zelf komt aan het woord op de clubwebsite. "Ik schaam me kapot. Vorige week werd ik geconfronteerd met meldingen over mijn gedrag. En hoe dit op anderen is overgekomen."



"Helaas realiseerde ik me niet goed dat ik hiermee grenzen heb overschreden, maar dat werd me deze dagen wel duidelijk. Daardoor voelde ik opeens een enorme druk."



"Ik bied mijn excuses aan", vervolgt Overmars. "Zeker voor iemand in mijn positie is dit gedrag niet goed te praten, dat zie ik inmiddels ook in. Maar te laat."



"Ik zie geen andere optie dan te stoppen bij Ajax. Dit heeft ook grote impact op mijn privésituatie. Daarom verzoek ik iedereen mij en mijn gezin met rust te laten."