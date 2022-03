Sacha Kljestan komt in MLS-duel speler tegen die hij 12 jaar geleden bezocht in ziekenhuis

We schrijven 2010. Sacha Kljestan speelt in de VS voor Chivas en staat op het punt de overstap te maken naar Anderlecht. In een ziekenhuis in Los Angeles bezoekt hij een 8-jarig kankerpatiëntje, die hij blij maakt met een shirtje.

Die jongen was Chris Hegardt. Na verschillende behandelingen met chemo en zelfs een levertransplantatie kwam hij erbovenop en maakte hij toch nog zijn eigen voetbaldroom waar.

Hegardt schopte het tot profvoetballer bij Charlotte, afgelopen weekend de tegenstander van het LA Galaxy van Kljestan. Op Twitter haalde Kljestan nog voor de match herinneringen op aan hun ontmoeting van 12 jaar geleden.

"In 2010 bezocht ik met mijn vrouw deze jonge kerel in een kinderziekenhuis. Vandaag kwam ik zijn ouders tegen in ons hotel in Charlotte. Hij heet Chris Hegardt en speelt als middenvelder voor Charlotte. Ik gaf hem ooit een shirt en hopelijk geeft hij me morgen dat van hem."

En Hegardt hield woord. Ondanks de 0-1-nederlaag van zijn team Charlotte kon de match niet mooier eindigen voor de 20-jarige middenvelder. 12 jaar nadat ze elkaar hadden ontmoet in een kinderziekenhuis konden ze in een fijner decor dan een kinderziekenhuis van shirts wisselen.