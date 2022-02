Studio Voetbal over #MeToo-zaak Overmars: "Pijnlijk, zeker voor wie er bij Ajax last van had"

Ex-Ajacied en 86-voudig international Overmars is sinds 2012 directeur voetbalzaken bij de topclub uit Amsterdam en de architect van de huidige successen in Nederland en Europa. Hij stapte op omdat hij "gedurende een langere periode grensoverschrijdende berichten verstuurde aan meerdere vrouwelijke collega's", luidde het persbericht van Ajax gisteren.



Het nieuws viel midden in de uitzending van voetbaltalkshow Studio Voetbal op de Nederlandse omroep NOS. Presentator Sjoerd van Ramshorst las het bericht op de website voor aan zijn gasten. "Dit is vreselijk voor alle slachtoffers, laten we dat vooropstellen, maar ook met grote gevolgen voor Ajax."



NOS-commentator Arno Vermeulen reageerde als eerste: "We zullen nooit hebben gedacht dat MeToo het voetbal zou passeren, maar dit is een heel bijzonder bericht."



"Na wat er in de showbizz is gebeurd, is nu het voetbal aan de beurt. Dit is uitermate pijnlijk, zeker voor de mensen die er bij Ajax last van hebben gehad. Het is de enige juiste oplossing om daar een einde aan te maken en uit elkaar te gaan."