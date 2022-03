Manager Sven Jaecques over wisselvallig Antwerp: "Moeten onszelf tijd geven om te groeien"

De top 4 is een must voor Antwerp. “Wij hebben een zeer open communicatie met de trainer, staf en spelers. Zij weten wat wij vinden en verwachten en dat geldt ook omgekeerd", stelt Jaecques. "Die discussie is er dagelijks intern. Enkel met de reactie op die zaken komen we naar buiten.”

Antwerp kroop in de derby tegen Beerschot door het oog van de naald (van 0-1 naar 2-1, red) en zo mocht trainer Brian Priske opgelucht ademhalen. De Deen, die tijdens de rust het bezoek kreeg van een boze preses Paul Gheysens, zet wisselvallige resultaten neer met The Great Old. Antwerp staat dan wel op de 3e plaats in het klassement, het telt amper 4 punten meer dan nummer 5 AA Gent, de eerstvolgende kandidaat om een plek te veroveren in de Champions' play-offs.

Vooruitgang geboekt

Antwerp heeft een goeie kern waar ze enorm in hebben geïnvesteerd. Ze hebben 15 nieuwe spelers, een nieuwe coach, de staf is deels omgegooid en in de directie zijn er ook wat veranderingen doorgevoerd.

7 jaar geleden begon het project-Gheysens in de Scheldestad: “We zijn aan het 5e jaar in 1e klasse bezig na 2 jaar in 2e klasse. Op sportief, organisatorisch en infrastructureel vlak hebben we heel snel vooruitgang geboekt. In die 5 jaar is het onmogelijk om clubs die al 20 jaar bestaan in te halen.”

In de breedte is dit de sterkste kern die we al gehad hebben.

Jaecques pleit dan ook voor realisme: “Als je verwacht dat je in datzelfde seizoen zomaar kampioen kan spelen, dat is niet fair. We spelen er wel voor, maar we willen Play-off 1 bereiken en zo hoog mogelijk eindigen."



"De eerste doelstelling is en blijft Play-off 1 halen. Een andere doelstelling was het afdwingen van de poule in de Europa League en dat is ons gelukt.”



Jaecques is 6 jaar aan het werk bij Antwerp en voor hem is de huidige selectie de beste van de laatste 6 jaar.

“Na vorig jaar hebben we een inhaalbeweging gedaan door oudere spelers en huurspelers te vervangen door jongere talenten die van ons zijn. In de breedte is dit de sterkste kern die we al gehad hebben.”

Er blijft natuurlijk werk aan de winkel voor Antwerp naar volgend seizoen toe om constanter te kunnen presteren.

“We zijn tevreden met de selectie die we samengesteld hebben. Dat neemt niet weg dat er nog andere zaken op ons lijstje stonden die we graag hadden gehad. We weten goed wat er nog bij moet, welke profielen bij welke positie. Daar kunnen we mee beginnen als we weten waar we eindigen dit seizoen.”