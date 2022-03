Peter Vandenbempt: "Scheidsrechters in Antwerp-Beerschot hebben geen goede beurt gemaakt"

In zijn wekelijkse analyse van de speeldag in de Jupiler Pro League focust Sporza-voetbalcommentator Peter Vandenbempt op de Antwerpse derby tussen Antwerp en Beerschot. Hij heeft het onder meer over het matige optreden van de scheidsrechters, maar ook de voorzitters van beide clubs komen aan bod.

Het scheidsrechtersteam in Antwerp-Beerschot heeft geen goede beurt gemaakt.





Het is bijzonder kwalijk dat een clubvoorzitter de integriteit van een scheidsrechter in vraag stelt.





Er is veel schade aangericht bij Antwerp en daar gaat de club echt niet beter van worden.

"Een ongelukkig optreden van het scheidsrechtersteam"

Beerschot voelde zich na de Antwerpse derby bekocht en ik vrees dat dat terecht was. Het was opnieuw een ongelukkig optreden van het scheidsrechtersteam. Als dat dan allemaal uitvalt in het nadeel van één team, dan heb je gedoe.



Het ging over een gebrek aan consequent handelen van de scheidsrechters. Over de uitsluiting van De Smet bij Beerschot was weinig te zeggen, maar waarom krijgt Seck van Antwerp geen tweede gele kaart terwijl hij duidelijk bewust een bal trapt tegen een tegenstander die op de grond ligt, nadat er al gefloten was? Dat doe je niet. Geel en inpakken.



En vooral: waarom komt de VAR bij de ene lichte fout van Antwerp wél tussen om een goal van Beerschot af te keuren en bij de andere - om Beerschot een strafschop te geven - niet?



De VAR kan dan zeggen dat hij het contact tussen de doelman en Sebaoui niet goed kon zien, maar dat is gewoon onzin. En dan heb je als scheidsrechtersteam toch te veel invloed gehad op het resultaat en heb je een slechte beurt gemaakt.



Zo geraakt de rest ondergesneeuwd. Dat de sfeer geweldig was bijvoorbeeld. Gelukkig maar, want de match was heel matig en het voetbal heel slap. Een groot gebrek aan kwaliteit aan de twee kanten, al waren er een paar uitzonderingen, zoals die jonge Sebaoui. Maar dat wordt dan allemaal een beetje vergeten.

"Insinuaties van Beerschot-voorzitter zijn bijzonder kwalijk"

Dat Beerschot vragen heeft bij de neutraliteit van scheidsrechter Nathan Verboomen, omdat die werkt voor een bedrijf dat sponsor is van Antwerp, vind ik dan weer drie bruggen te ver.



En dat Beerschot-voorzitter Francis Vrancken er zelfs Operatie Zero bijsleurt om zijn bezorgdheid te rechtvaardigen, was echt kwalijk. Ik denk niet dat Nathan Verboomen zelf sportvoedingsadvies komt geven in de kleedkamer van Antwerp of dat hij het veld opstapt met de gedachte om voor de ogen van iedereen een klant van een bedrijf waarvoor hij ook werkt een plezier te doen. Dat is onvoorstelbaar.



Het doet me een beetje denken aan Paul Allaerts lang geleden, waarbij - wanneer hij een wedstrijd van Club Brugge floot en daar een fout maakte - ook meteen de link gelegd werd tussen zijn werkgever Dexia en Club, dat gesponsord werd door Dexia. Dan houdt het op natuurlijk.



In alle ernst vind ik het bijzonder kwalijk dat een clubvoorzitter de integriteit van de ref in vraag stelt. Hij mag kritiek hebben, daarmee heeft hij gelijk, maar geen insinuaties. Hij moet trouwens boos zijn op de VAR, want die heeft Nathan Verboomen de ene keer wel en de andere keer niet naar het scherm geroepen. Dáár ligt de verantwoordelijkheid.



In de plaats van de komende dagen zijn energie te stoppen in een eventueel onderzoek naar de integriteit van de scheidsrechter kan hij zich maar beter afvragen waarom zijn ploeg, die zo kan strijden zoals zondag op de Bosuil, afgetekend laatste staat en straks degradeert. Dat lijkt mij nuttiger.

"Aanvaring tijdens de rust is dodelijk voor een trainer"

De aanvaring tijdens de rust tussen Antwerp-voorzitter Paul Gheysens en Brian Priske is zeer pijnlijk voor een trainer, dodelijk zelfs.



Een voorzitter of een CEO die tijdens de rust iedereen, inclusief de trainer, komt uitschelden in de kleedkamer is volstrekt onaanvaardbaar, onprofessioneel en contraproductief. Tenzij Gheysens denkt dat zijn démarche voor een ommekeer gezorgd heeft, dat kan natuurlijk ook.



Paul Gheysens staat in ons voetbal lang niet alleen met dat soort fratsen. Een tijd geleden is nog al eens een CEO van een topclub zijn ongenoegen komen uiten bij de rust.



We kennen ook allemaal het verhaal van Marc Coucke, maar die heeft intussen al lang uit zijn fouten geleerd. Paul Gheysens blijkbaar nog niet. Ook na de wedstrijd tegen STVV was hij al gaan roepen. Dat hij gisteren een paar keer in beeld kwam met een glas wijn in de hand helpt de perceptie ook al niet.



"Als je Priske aan de deur zet, zet je ook de kleedkamer op stelten"

Chapeau wel voor coach Brian Priske dat hij de confrontatie met zijn baas is aangegaan en dat hij zijn spelers verdedigd heeft. Hij weet wat daarvan de gevolgen kunnen zijn. Zo ontstaat er natuurlijk wel een onwerkbare situatie.



Als een conflict tussen de trainer en de grote baas van een club zo openlijk op straat ligt en die eigenaar dan blijkbaar ook nog eens roept dat de trainer eruit gaat waar iedereen bij staat, dan is er geen weg terug, lijkt mij.



Tenzij de voorzitter vandaag een evaluatie maakt, los van de emoties gisteren en in overleg met zijn bekwame, verstandige en nuchtere rechterhand Sven Jaecques bekijkt wat de problemen zijn.



