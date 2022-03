Zwoegend Antwerp heeft aan bevliegingen van Frey genoeg om tienkoppig Beerschot te kloppen

Radja Nainggolan was opgelucht met de zege. "Ik dacht dat we het spel in handen hadden in de eerste helft. Nooit gedacht dat we achter zouden staan. Beerschot speelde puur op de counter, maar ze hebben ons pijn gedaan."

De VAR hielp Antwerp wel een handje. "Dat is voetbal. De 1-2 wordt afgekeurd voor een fout op Benson. Ik denk dat dat duidelijk te zien was vooraleer de actie verderging. Maar ja, dat zijn de regels van het moment. Daar moeten we ons aan aanpassen."

"De match is gedaan, we kunnen tevreden zijn met de drie punten en zijn nog maar eens ploeg van 't stad", grijnsde de Ninja. "Een derby is een match op zich. Deze match winnen is altijd belangrijk voor alle supporters."

Ook voor coach Priske was de zege belangrijk. "In het voetbal is het altijd de coach die de slechte resultaten betaalt. We hebben gevochten voor deze overwinning. De trainer mag tevreden zijn dat we hebben gereageerd. We staan volledig achter hem, dat hebben we getoond."