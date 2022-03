Beerschot voelt zich "geflikt" door VAR in stadsderby: "Niet eerste keer dat arbitrage ons lot bepaalt"

Het wordt bijna een gewoonte. Alweer eist de VAR een hoofdrol op, ditmaal in de stadsderby tussen Antwerp en Beerschot. Enkele betwistbare beslissingen van de arbitrage waren in het nadeel van de hekkensluiter, die zijn onvrede niet verbergt: "De refs hebben ons gewoon geflikt."

Minuut 20. Beerschot overleeft een korte aanvalsgolf van Antwerp en breekt uit. Revelatie Ilias Sebaoui sprint met de bal aan de voet richting zestien en gaat tegen de grond. "Geen elfmeter", oordelen zowel Nathan Verboomen als de VAR. Daar is de aanvaller van Beerschot het niet mee eens. "Ik ben niet iemand die snel gaat liggen in de baklijn, maar voelde meteen een tik die me ten val bracht." Een eerste grote fout van de arbitrage? "Anders kon ik die bal wel binnentrappen", weet Sebaoui. "Zo'n beslissing heeft ons gewoon geflikt, dat is iets wat ik niet kan begrijpen." "Een jongen van 20 jaar laat zich daar niet vallen", steunt Greg Vanderidt zijn goudhaantje. "Er was licht contact, dat betekent penalty. Ik snap de VAR niet meer."

Ook tweede feestje vergald

Na een tweede gele kaart voor Thibault de Smet moet Beerschot met zijn tienen verder. De hekkensluiter lijkt te verdrinken, maar een aalvlugge omschakeling zorgt voor onverwachte euforie. Shankland viert zijn doelpunt, tot een tweede fluitsignaal van de scheids volgt... In de opbouw naar het doelpunt ziet de VAR een overtreding op Benson. Verboomen schrapt het doelpunt. Terecht, volgens Radja Nainggolan: "Iedereen zag dat het een overtreding was, maar de regels zeggen dat we moeten doorspelen." Daar is de doelpuntenmaker het allerminst mee eens. "Benson gaat veel te makkelijk liggen, zo wordt ons een mooie countergoal afgepakt." Terecht? Oordeel vooral zelf:

"Niet voor het eerst dat ref match beslist"

Beerschot reageert cynisch op de verloren stadsderby. "Zoals wel vaker dit seizoen beslist de arbitrage over ons lot", zucht Jan Van den Bergh. "Dat doet niets af van de overwinning van Antwerp, maar het laat een zure nasmaak achter. Mensen op de bank die de beelden bekeken, zijn ervan overtuigd dat er 3 grote beslissingen in ons nadeel werden gefloten."

Het is gewoon het verhaal van ons seizoen: we worden opnieuw geflikt. Greg Vanderidt

"Het is gewoon het verhaal van ons seizoen: we worden opnieuw geflikt", oordeelt trainer Greg Vanderidt streng voor de wedstrijdleiding. "Er overheerst geen fierheid, maar vooral ontgoocheling. We spelen een geweldige partij, als ploeg stonden we er. Dan vraag ik me af waarom dat niet in de rest van het jaar kon..."

Ook verdediger Frans reageert cynisch: