Brian Priske redt zijn vel, maar Antwerp-coach weigert tv-interviews (al komt hij wel naar de persbabbel)

Toen Beerschot op de volle Bosuil de 0-1 scoorde, leek het lot van Priske bezegeld. Maar de 27-jarige Zwitser Michael Frey hield het hoofd in de tweede helft koel en haalde twee keer de trekker over bij de 1-1 en 2-1.

Dat je als voetbaltrainer in enkele maanden tijd plotsklaps jaren kunt verouderen, daar hoeven we geen tekening bij te maken.

"Het is een emotioneel zware wedstrijd geweest voor Brian"

"We draaien weer mee. Als we nog snel twee keer kunnen winnen, zullen de Champions' play-offs wel een zekerheid zijn, denk ik."

"We moesten reageren na onze eerste helft en dat is gebeurd. Ook dankzij enkele invallers en positionele wissels, die ons wat meer offensieve slagkracht opleverden."

"De drie punten waren vandaag het belangrijkste. In een derby is het vaak de mentaliteit die de bovenhand haalt en dat is hier ook weer gebleken."

"Kijk: het is een emotioneel zware wedstrijd geweest. Brian stond voor de wedstrijd zwaar onder druk. En dan is er heel wat gebeurd in de eerste helft en tijdens de rust."

Is Priske dan toch ontslagen, ondanks de overwinning? Cossey: "Neen, dat ik hier sta, wil niet zeggen dat Brian ontslagen is."

We hebben 56 punten. Dat is een hoop.

"Ik leef met de druk en houd van de druk"

Op de traditionele persconferentie met de twee trainers daagde Brian Priske wél op.

"Ik begrijp de frustraties bij Beerschot. Ze hebben de punten nodig en hebben het prima gedaan, maar voor ons was dit ook een heel belangrijke match. En het is een derby die we opnieuw winnen", ging Priske van start.

"Iedereen bij ons staat en stond onder grote druk. Maar de spelers hebben het heel goed gedaan. Terugkeren na een 0-1 is echt goed. We verdienen deze overwinning. Het is een geweldige spelersgroep, in veel aspecten."

Lang duurde het niet voor Priske een vraag kreeg over een mogelijk ontslag.

"Natuurlijk hebben de mensen veel verwachtingen bij Antwerp, ook wat goed voetbal betreft. Maar we doen er alles aan om dat betere voetbal te brengen."

"Kijk: ik ben de hoofdtrainer van Antwerp. Ik beslis niet over mijn eigen lot. We hebben 56 punten, dat is een hoop. Als je iets over mijn positie wil vragen, moet je bij de voorzitter zijn."

"Ik leef met de druk, ik houd van de druk. Ik houd van verwachtingen. Ik doe elke dag mijn best en ik voel me hier goed", besloot de minzame Deen.