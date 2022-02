Hoeveel geduld heeft Antwerp nog met Brian Priske na 3 op 12? "Ben eerste die in spiegel kijkt"

"Dit was pijnlijk."

Aanvoerder Faris Haroun verbloemde de prestatie van Antwerp op Club Brugge allerminst. Voor de zoveelste keer bleef de Great Old ver onder het verwachte niveau.

In eigen huis ging Antwerp eerder onderuit tegen Union en KV Mechelen. Op bezoek bij Seraing vond het na een zwakke partij pas in het absolute slot de winnende treffer. Door de 3 op 12 is het stamnummer 1 zijn bonus voor een plek in de top vier bijna volledig kwijt.

"Dit is niet het niveau van Antwerp", besefte ook trainer Brian Priske. "Iedereen moet dat beseffen binnen de club. We verwachten veel meer van elkaar. In de derby tegen Beerschot tellen zondag enkel de drie punten."

Vooral na rust slaagde Antwerp er op geen enkel moment in om een vuist te maken op Jan Breydel. "Er was te weinig kwaliteit overal op het veld", analyseerde Priske. "Dan weet je dat je zwaar kunt verliezen en dat doet pijn. Iedereen moet eens goed in de spiegel kijken."