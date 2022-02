Club Brugge walst over zwak Antwerp en nadert tot op 7 punten van Union

Club Brugge - Antwerp in een notendop:

Antwerp overleeft de Brugse storm en scoort dankzij de zon

Dé vraag voor het duel tussen Club en Antwerp was hoe de thuisploeg het gemis van goudhaantje De Ketelaere zou opvangen. Geen Nusa of Dost, maar Adamyan stond in de spits en die vond meteen zijn draai in de Brugse machine die Antwerp meteen naar de keel greep.



Een sterke Seck en bijna buitenaardse Butez hielden Antwerp op hun eentje recht in het eerste kwart van de wedstrijd. De ballen kwamen werkelijk van overal, maar Adamyan, Rits, Vanaken en Lang kregen de bal maar niet in het net.



Plots gebeurde dat aan de overkant wel, maar daarvoor had Antwerp de hulp van de zon nodig. Mignolet zag letterlijk geen bal toen Seck hoog richting doel kopte. Vanaken redde nog op de lijn, maar kon niet verhinderen dat Frey de rebound vlotjes binnen kopte. Antwerp op voorsprong, maar wel volledig tegen de gang van het spel in.