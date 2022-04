Sprintrace keert terug in Imola: meer punten in F1-strijd, meer druk

Wat is een sprintrace?

Het concept van een sprintrace is doodeenvoudig: het is nagenoeg hetzelfde als een gewone F1-race, maar dan korter. Terwijl in een Grote Prijs minimaal 305 kilometer wordt afgelegd, staat in een sprintrace amper 100 kilometer op het programma.



Vrijdag worden kwalificaties gehouden om de startplaatsen voor de sprintrace te verdelen. De uitslag van de sprintrace op zaterdag bepaalt dan de startvolgorde in de Grote Prijs op zondag.



Er worden meer punten uitgedeeld dan vorig seizoen. Vorig jaar viel alleen de top 3 in de prijzen en sprokkelde de winnaar 3 WK-punten. In Imola valt er voor de top 8 iets te rapen. De eerste krijgt 8 punten, de tweede 7 enzovoort.

In Imola staat zaterdag de eerste sprintrace van het seizoen op het programma. Later volgen nog sprintraces in de GP van Oostenrijk en de GP van Brazilië op het circuit van Sao Paulo.

Het programma: