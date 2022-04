De cruciale race die niemand ziet: hoe ingenieurs elke seconde uit F1-bolide persen

1. Keuzes maken

Maar hoe kies je uit die 16.000 onderdelen het stukje dat kan bepalen over winst en verlies? "We kijken vooral naar de tijdswinst die een onderdeel kan opleveren", zegt Karel Loos. "Hoeveel kost het om het te maken, hoeveel sneller gaan we ermee gaan en is het het waard om er budget in te steken? Alles moet worden geëvalueerd."

De eerste 2 races van het seizoen zijn ondertussen achter de rug, maar daarmee zit het werk van de ingenieurs er nog niet op. Integendeel. De wedloop om zo snel mogelijk de bolide te verbeteren is begonnen. "Tegen de tijd dat er een onderdeel op het circuit komt, is er eigenlijk al een nieuw onderdeel in ontwikkeling om het te vervangen", zei Jonathan Neale, de COO van McLaren, ooit.

Een F1-bolide bestaat ongeveer uit 16.000 onderdelen en elk puzzelstukje is op maat gemaakt. De ontwikkeling van de nieuwe wagens was dan ook een herculestaak voor de ingenieurs, zeker door de omwenteling in het reglement.

2. Lange termijn vs. korte termijn

De wintertesten in Bahrein en Barcelona zijn cruciaal voor de ingenieurs om een plan uit te stippelen. "Dan gaan we bepaalde theorieën uitsluiten of bevestigen", zegt Loos. "Hoe zien de data eruit in vergelijking met de simulaties op de computer?"

"Dit jaar hebben we redelijk veel geluk en weten we bij Alpine dat we de goede richting zijn uitgegaan tijdens de winter. Tijdens de wintertesten leren we veel over wat de juiste filosofie is om te volgen en daar bouwen we dan een heel jaar op voort. Dan leren we ook welke onderdelen het meest gevoelig zijn voor veranderingen."

De roze Alpine die in Jeddah nog over het stratencircuit scheurde, is voor de ingenieurs ondertussen al verouderd. "We zitten ondertussen al weken verder in onze ontwikkeling", vertelt Loos. "We hebben nu al een grote update gepland voor de GP van Miami (zondag 8 mei), die ons een hele stap in performance moet opleveren."